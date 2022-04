SNAI – Coppa Italia, Juventus a caccia della finale Allegri favorito su Italiano: l’«1» nei 90’ a 1,87

(Adnkronos) –

All’Allianz Stadium i bianconeri ripartono dall’1-0 dell’andata: quota bassa (1,15) per il passaggio del turno, la Fiorentina è a 5,00. Più equilibrio, almeno nella corsa alla qualificazione, tra Inter e Milan. Recupero Serie A: Udinese in discesa con la Salernitana.



Milano, 19 aprile 2022 – Dimenticare la brutta prestazione contro il Bologna e garantirsi la possibilità di vincere un trofeo anche quest’anno. La Juventus, in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina di mercoledì sera, ha due missioni e riparte dall’1-0 dell’andata al Franchi con l’autorete nei minuti finali di Venuti. Si gioca all’Allianz Stadium, Vlahovic ritroverà di nuovo il suo recente passato, e il tifo bianconero è pronto a trascinare la squadra di Allegri alla finale programmata per l’11 maggio: sulla lavagna Snai non sembra esserci spazio per la rimonta della Viola, visto che l’«1» nei 90 minuti vale 1,87, il pareggio 3,60 e il colpo della Fiorentina a 4,25. L’Under a 1,75 si fa preferire all’Over a 1,95; più a contatto Goal (a 1,80) e No Goal (1,90). Un gol di Vlahovic si gioca a 2,25 (la quota per una rete del serbo è la più bassa, seguono Dybala e Morata a 2,75), una doppietta a 7,00, mentre la tripletta viaggia ad alta quota, a 33. Allegri favorito su Italiano anche per il passaggio del turno, che comprende anche un eventuale epilogo ai supplementari o ai rigori: la Juventus in finale si gioca a 1,15, la Fiorentina vale invece 5 volte la posta.

Derby, Inter davanti ma… – La prima finalista di Coppa Italia, però, uscirà dal derby di stasera tra Inter e Milan. Dopo lo 0-0 dell’andata, le quote per il risultato nei 90 minuti sono tutte dalla parte della squadra di Simone Inzaghi, con l’«1» a 2,05, il pareggio a 3,35 e il «2» a 3,75. Nell’antepost per il passaggio del turno, però, la forbice si restringe, perché in Coppa Italia quest’anno vale – a differenza delle coppe europee – la regola del gol in trasferta, quindi il Milan si qualificherebbe anche con un risultato di parità diverso dallo 0-0. Ecco perché Pioli è a 1,90 e Inzaghi a 1,85.

Recupero a Udine – Ma non c’è soltanto la Coppa Italia: mercoledì alla Dacia Arena si recupera anche la sfida tra Udinese e Salernitana, delicatissima soprattutto per i granata alla ricerca disperata della salvezza. L’Udinese – tre vittorie consecutive e nove gol segnati nelle ultime due in casa – è in un grande momento e gioca con la tranquillità di chi ha già raggiunto l’obiettivo: ecco perché, per gli analisti di Snai, un altro successo della squadra di Cioffi vale 1,50, con il pareggio a 4,50 e il «2» a 6,00.

Ufficio stampa Snaitech



E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it



Cell: 348.4963434