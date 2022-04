Siemens Healthineers: consegnati oggi 10 mila test rapidi antigenici Covid-19 a Fondazione Progetto Arca Onlus

(Adnkronos) –

L’azienda mira a sostenere la Fondazione attiva su tutti i fronti in cui povertà, disagio e integrazione sono, oggi più che mai, un’improrogabile emergenza con la donazione dei test rapidi antigenici COVID 19 affinché il controllo della pandemia non sia un ulteriore problema.



Milano, 7 aprile 2022 – Sono arrivati questa mattina nei magazzini di Fondazione Progetto Arca i diecimila tamponi rapidi antigenici COVID 19 che Siemens Healthineers ha donato alla onlus che, dal 1994, è attiva in tutta Italia per portare ovunque sia necessario “il primo aiuto, sempre”. I numeri della pandemia, infatti, non permettono ancora di “abbassare la guardia”. Un problema che, ora più che mai, impatta i “dimenticati del COVID”, ovvero quelle fasce sociali più fragili (per indigenza, emarginazione ecc.) che hanno difficoltà di accesso al sostegno sanitario e a cui, oggi, si aggiunge il problema della drammatica emergenza profughi.

Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte e Siemens Healthineers, l’azienda multinazionale leader nella tecnologia medica, ha donato un primo stock di diecimila test antigenici COVID-19 alla Fondazione per supportarla, nei suoi molti fronti aperti, ad affrontare le emergenze di un drammatico momento storico senza precedenti. Questa tipologia di test si basa su un tampone nasale di nuova generazione, preciso e decisamente meno invasivo rispetto a quelli tradizionali. E in quanto tale, somministrabile con facilità anche ai soggetti (bambini, anziani ecc.) per i quali gli altri test risultano dolorosi o di difficile utilizzo.

“Siemens Healthineers è un’azienda che pone l’uomo al centro della sua visione e della sua missione in tutto il mondo”, ha dichiarato Roberta Busticchi, Presidente e CEO dell’azienda in Italia. “Per questo, abbiamo scelto di supportare con la nostra donazione l’attività di Fondazione Progetto Arca, una realtà che è attiva ovunque vi siano esseri umani in pericolo o in crisi”.

“Ringrazio Siemens Healthineers per questo importante sostegno che ci regala, necessario ad affrontare la nostra quotidianità a fianco delle tante persone fragili che assistiamo” commenta Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. “Parliamo di una quotidianità che ormai è diventata una continua emergenza e che necessita sempre più di aiuti concreti e immediati. Siamo già pronti, infatti, a destinare i 10mila test antigenici alle strutture di accoglienza a Milano dove ospitiamo persone senza dimora e in queste ultime settimane anche un numero sempre maggiore di cittadini ucraini scappati dal loro Paese. Inoltre, i test diventeranno una componente importante anche dei nostri pacchi alimentari che ogni mese consegniamo alle famiglie in difficoltà economica che seguiamo in tutto il territorio nazionale”.

Siemens Healthineers AG (quotata alla Borsa di Francoforte, Germania: SHL) è l’azienda pioniera nell’innovazione della sanità. Per chiunque. E ovunque. In veste di leader nell’ambito della tecnologia medica, Siemens Healthineers, dalla sua sede centrale di Erlangen (Germania) e dalle sue filiali locali, è costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti e servizi con l’ausilio delle applicazioni digitali o basate su intelligenza artificiale (AI) che plasmeranno la tecnologia medicale di prossima generazione. Queste nuove applicazioni rafforzeranno le fondamenta dell’Azienda in ambiti quali diagnostica in vitro, terapie guidate per immagini, diagnostica in vivo e terapie oncologiche innovative. Nell’esercizio fiscale 2021, conclusosi il 30 settembre 2021, Siemens Healthineers, che nel mondo conta approssimativamente 66,000 dipendenti, ha generato un fatturato pari a 18 miliardi di Euro e un utile rettificato di 3,1 miliardi. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.siemens-healthineers.com. In Italia l’Azienda è presente con la ragione sociale Siemens Healthcare s.r.l.

Fondazione Progetto Arca onlus nasce a Milano 28 anni fa per portare un aiuto concreto a persone che si trovano in stato di grave povertà ed emarginazione sociale. Al centro del suo intervento ci sono persone senza dimora, famiglie indigenti in emergenza abitativa, persone con problemi di dipendenza, rifugiati e richiedenti asilo. Ogni giorno Progetto Arca offre ascolto e assistenza in strada, pasti caldi, la possibilità di dormire al riparo, cure mediche e accoglienza in case vere a migliaia di persone povere. Con i suoi operatori e volontari, accompagna ogni persona in difficoltà in un percorso di recupero personale e di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. Nell’ultimo anno Progetto Arca ha servito più di 1 milione e 500 mila pasti, offerto 344.000 notti di accoglienza e 2.400 visite mediche. Oltre 13.000 persone hanno ricevuto aiuto.

