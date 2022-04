Shopper personalizzate: 5 consigli per ottenere il massimo a livello promozionale

Le aziende sono sempre alla ricerca del regalo promozionale perfetto con un rapporto efficacia-prezzo elevato.

Nella top ten di questo tipo di oggetti bisogna assolutamente annoverare le shopping bag. Utili, leggere, pratiche, altamente personalizzabili, amiche dell’ambiente, ma soprattutto economiche e, dal punto di vista della strategia di marketing, decisamente efficaci.

E bisogna tenere in considerazione un altro aspetto non da poco: in base all’uso che se ne fa e alla sua qualità, una shopping bag può durare almeno un anno, e questo significa che sarà in grado di portare in giro il logo aziendale per tutto questo tempo, con un impatto notevole in termini di visibilità.

Le alternative sono innumerevoli e basta vedere le shopper personalizzate di Gift Campaign per farsi un’idea della varietà e delle potenzialità di customizzazione di questi articoli.

Ecco qualche spunto per trovare l’ispirazione giusta.

Shopper in cotone riciclato

Uno degli aspetti degni di nota delle tote bag è che aiutano a ridurre il consumo di plastica, e questo non potrà che far sentire gli utilizzatori più in pace con sé stessi, portandoli a creare inconsciamente un collegamento tra la causa ambientale e l’azienda che ha optato per una borsa eco-compatibile. Le possibilità di personalizzazione e la loro longevità sono simili a quelle delle shopper classiche, con la differenza che in più si partecipa attivamente nella lotta alla limitazione degli sprechi con una condotta assolutamente sostenibile. Cosa si può volere di più?

Shopper a rete

In questo caso entrano in gioco fattori estetici che possono avere un appeal particolare nei confronti delle fashion addicted sempre pronte a cavalcare i trend del momento. Queste borse ricordano una rete da pesca e sono munite di manici resistenti che permettono di trasportare carichi anche piuttosto pesanti. La personalizzazione è sicuramente meno d’impatto perché la superficie su cui applicare il logo risulta essere più ridotta, però queste shopper hanno il pregio di poter essere usate in varie circostanze, ad esempio per andare al parco o in spiaggia, con la possibilità quindi di ottimizzare la visibilità.

Shopper oversize

Per le persone che amano andare a fare grosse spese con questo tipo di borse, ecco la shopper caratterizzata da dimensioni generose. Borsa grande = logo grande, e questo non può che essere un’ottima cosa a livello promozionale. Ovviamente questo tipo di borse dovranno essere molto più resistenti di quelle classiche, magari dotate di qualche tasche interne per facilitare la sistemazione di determinati articoli al loro interno.

Shopper pieghevole e compatta

Una delle alternative più diffuse all’interno della grande distribuzione. Si tratta di shopping bag solitamente in nylon, quindi leggerissime, ma dotate di una resistenza considerevole nonostante le dimensioni ridotte. Ma l’aspetto che le caratterizza è la loro capacità di richiudersi su sé stesse, diventando degli oggetti morbidi della dimensione di una pallina da tennis, quindi facilmente trasportabili all’interno di uno zaino, o nella tasca del proprio cappotto. Un’ottima idea è quella di scegliere dei colori sgargianti per attirare ancora più l’attenzione delle altre persone.

Shopper in tela

Le tote bag in tela resistente rappresentano invece una scelta che privilegia la qualità costruttiva dell’oggetto. Si tratta di borse realizzate in cotone spesso, con maniglie particolarmente larghe e cerniera superiore che permette di chiuderle. All’interno hanno di solito una tasca utile per conservare gli effetti personali. Si tratta di un’ottima alternativa per gli eventi, ma possono essere utilizzate comodamente anche dagli studenti universitari che hanno sempre tanti libri al seguito. A livello di personalizzazione, in virtù delle caratteristiche premium dell’oggetto, meglio optare per un logo meno invasivo, in modo da evitare che la borsa possa diventare un qualcosa di dozzinale. A livello estetico, invece, il contrasto di colori può rivelarsi una scelta vincente: ad esempio, partendo da una base neutra color crema facilmente abbinabile, è possibile scegliere dei manici colorati, in modo da creare una combinazione originale che attiri gli sguardi dei passanti.