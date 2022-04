Con la serie hot Linee Bollenti Netflix ci racconta il boom del telefono erotico negli anni 80

Una serie hot tutta olandese assolutamente da non perdere, che ci racconta la vita hard core degli anni 80.

La serie nasce dal genio creativo di Pieter B. Korthuis che si rifà al testo di “06-Cowboys” scritto da F. Saueressig. Una commedia a tratti ironica che racconta dei natali del primo telefono erotico d’Europa (qui trovata la trama e la recensione) : un evento che ha cambiato gli approcci sessuali di una intera generazione: quella appunto degli anni 80. La serie “Linee Bollenti” sarà disponibile su Netflix proprio in questi giorni e vi suggeriamo di vederla: attraverso il filtro dell’erotic game assisterete ad una vera e propria rivoluzione sessuale, figlia della complessità storica della fine di un’epoca.

Come nasce la prima hot line telefonica in Europa

Nel 1987 Marly, una studentessa di psicologia accetta di lavorare per una società chiamata Teledutch dei fratelli Stigter. Da loro parte il primo progetto di linea hard che offre sesso al telefono: è un successo immediato. La giovane studentessa diventa la figura centrale del progetto e si rivela una macchina da soldi. Con la prima esperienza hot di Teledutch si intravedono gli albori del cambiamento che andranno a stravolgere non solo il volto della cittadina di partenza, ma che si espanderanno a macchia d’olio in tutto il continente.

I protagonisti della serie Netflix sulle linee hard

La indiscussa protagonista del neonato telefono erotico Marly viene interpretata da Joy Delima, mentre i fratelli Stigter responsabili della società Teledutch vengono interpretati da Chris Peters e Minne Koole. Tra gli altri compaiono anche Joes Brauers, Abbey Hoes, Julia Akkermans, Chan Dagelet, Benja Bruijning, Andre Dongelmans ed Eric van Sauers.

Perché il boom del telefono erotico arriva proprio negli anni 80

In quel periodo Amsterdam era il luogo più ideale per la nascita di nuove correnti culturali e sessuali: sul suolo olandese vennero dunque sdoganate le nuove pratiche di sesso telefonico. D’altra parte in tutto il paese vigeva un clima di euforia: l’Olanda aveva vinto il campionato europeo di calcio, la guerra fredda sembrava oramai un ricordo, nelle grandi città si moltiplicavano i night club che ballavano con la house music e si stava propagando l’ecstasy, definita da molti come “droga dell’amore”.

Gli anni 80 erano un’epoca storica di transizione: si aveva voglia non solo di speranza e libertà ma anche di tanta leggerezza. Le persone avevano voglia di vivere il sesso in un modo nuovo: sicuro e soprattutto anonimo. Erano le circostanze ideali per la nascita di un servizio come quello del telefono erotico, il quale una volta lanciato, ebbe un successo planetario.

Un successo travolgente per Netflix con le serie tutte dedicate al sesso

Netflix ci ha oramai abituati a dei livelli di consenso altissimi, proponendo ciò che le altre PayTv perbeniste si rifiutano di vedere.

Le nuove generazioni hanno sempre più voglia di scandalo e di voyeurismo: è per questo che le altre serie europee a tema sessuale come “Sex Education”, “Sexify” o “Come vendere droga online (in fretta)” sono ai vertici delle classifiche di gradimento.

Si tratta di produzioni 100% europee che vengono affiancate da una recente produzione USA come “Never have I ever” di M. Kaling.

E’ evidente che se in Europa aumenta il gradimento e la richiesta di questi prodotti significa che il sesso virtuale non è stato affatto archiviato.

Il telefono erotico in Italia: dove trovarlo e come funziona

Andando a fare una ricerca online possiamo verificare che il telefono erotico non è affatto un fenomeno estinto: esso persiste e dopo i vari lock down sta di nuovo facendo dei numeri importanti.

Non lo vediamo in TV o sul giornale perché in Italia è stata vietata la pubblicità diretta verso determinati servizi, perciò tutto si è spostato online.

Attraverso l’utilizzo di siti web appositamente strutturati, tutti coloro che sono interessati al sesso telefonico possono trovare numerosi telefoni erotici ai quali fare riferimento per delle chiamate hot dal vivo.

Il maggior punto di riferimento in Italia nel settore della rinnovata moda delle conversazioni hot è dato sicuramente dal sito telefonoerotico899.it. Con numerosi telefoni erotici per tutti i gusti a disposizione della clientela e costi scritti in chiaro, si piazza al primo posto dei siti più cliccati.

Ciò che viene maggiormente apprezzato dai clienti sono la varietà dei servizi ed il rispetto di tutte le normative sulla privacy e sull’anonimato, fondamentali in questo settore.

Come funzionano i telefoni hot

Il funzionamento dei numeri a pagamento è molto semplice: si chiama una numerazione 899 e con il credito telefonico si paga il servizio richiesto. E’ una pratica piuttosto diffusa, visto che le tariffe di questi numeri hanno un costo decisamente basso proprio per invogliare tutti a provare questa esperienza.

L’evoluzione dei servizi hard concede uno step ulteriore: coloro che non desiderano chiamare un 899 possono anche chiamare dei numeri urbani e fare il pagamento con carta di credito, abbassando ulteriormente il costo dei servizi.