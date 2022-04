Seconda casa in montagna, quali sono gli aspetti da considerare? Dalla posizione all’arredamento 

Una seconda casa in montagna è quel desiderio chiuso dentro il cassetto, realizzabile solo con un budget a disposizione e coraggio da mettere in pratica.

Le compravendite per le seconde case sono in aumento, le persone vogliono avere un rifugio dove andare durante il week end staccando la spina senza dover attendere le vacanze. Secondo le stime, la maggior parte degli italiani preferiscono le Alpi rivalutando gli Appennini meno cari e con un ventaglio di offerte accessibile.

Vediamo insieme tutti i fattori da considerare nell’acquisto di una seconda casa in montagna?

Arredamento e dettagli: gli elementi indispensabili per la casa in montagna

La seconda casa in montagna è ideale per le fughe del week end, ma anche per passare delle vacanze in completo relax. In estate si possono fare lunghe passeggiate, mentre in inverno lo scii e l’aria fresca accompagnano le giornate nevose.

L’arredamento di una casa in montagna richiama lo stile country e rustico, con il legno protagonista assoluto e il cotto che va in contrasto. La parola d’ordine è calore, accoglienza e coccola. Tra le cose importanti, valutare la presenza di un camino da accendere di sera optando per un sistema di riscaldamento ottimale. Curiosando in questo sito si potrà avere una idea di come riscaldare al meglio un ambiente così particolare, puntando su elementi innovativi e moderni.

Un altro fattore da considerare è la scelta dei tessuti che dovranno richiamare lo stile rustico, tra cotone e lino in nuance naturali e bianche per dare il giusto valore a tutta la casa.

Le preferenze per la seconda casa in montagna

Le preferenze di acquisto per la seconda casa in montagna, come accennato, sono per le Alpi. Negli ultimi tempi lo sguardo è caduto anche sugli Appennini, zona italiana meravigliosa ideale per chi non ha un grande budget a disposizione ma non vuole rinunciare alla bellezza.

Ogni zona in Italia è particolare e meravigliosa, ma se si tratta della seconda casa in montagna le Alpi sono sempre state le preferite. Le analisi di mercato hanno confermato un aumento della domanda per la zona delle Alpi, con un interesse in crescita per tutti gli Appennini. Complice la pandemia che ha condotto gli italiani a concretizzare i loro desideri, con un posto personale dove fuggire durante il week end o alla prima necessità.

Da sempre, la seconda casa in montagna resta a disposizione come via di fuga affascinante a contatto con gli elementi della natura, tra il silenzio e l’autenticità del territorio italiano.

Le valutazioni della seconda casa hanno avuto un leggero aumento, puntando sulla crescita dei servizi a disposizione dei vari turisti e residenti. Al primo posto tra le preferenze emerge Madonna di Campiglio seguita dall’Altopiano di Asiago. Non manca una forte empatia nei confronti dell’Abruzzo, in particolare Roccaraso considerato un gioiello incontaminato ricco di bellezze delicate e rare.

È proprio così, sapere di poter scappare nel week end è un modo per eliminare lo stress e vivere felici. Un punto di riferimento importante, anche per le vacanze annuali o per vivere un momento di puro relax in famiglia.