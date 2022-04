Schumacher Electric Corporation annuncia che Ripple Industries è il suo nuovo partner d’investimento

La società celebra i 75 anni di innovazione nel settore energetico e di crescita ad elevate prestazioni

FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Schumacher Electric Corporation, un leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti di conversione di potenza, ha annunciato quest’oggi che Lincolnshire Management, Inc., una società di private equity orientata ad investire in e ad acquisire società in espansione nel medio mercato, ha formalizzato la cessione di Schumacher Electric alla società di investimento privato Ripple Industries LLC. I termini finanziari della transazione non sono stati divulgati. L’annuncio è stato dato nel corso della riunione generale di tutti il personale in live streaming da Mickey Leech, amministratore delegato di Schumacher Electric, che ha colto l’occasione per riflettere sugli importanti traguardi conseguiti dall’azienda.

“Schumacher Electric celebra i suoi 75 quale innovatrice nel settore energetico. Gli importanti traguardi raggiunti ci consentono di fermarci, riflettere e apprezzare il nostro passato”, ha affermato Leech. “Molto è cambiato dal 1947, non solo i nostri prodotti e tecnologie, ma anche i nostri collaboratori e i nostri processi. Schumacher è il frutto di un retaggio familiare orientato all’energia, alle prestazioni e all’innovazione. Gli ultimi anni sono stati segnati da sfide senza precedenti che hanno inciso, a diversi livelli, sulla vita professionale e personale di tutti noi. Ebbene, nonostante tali sfide, il team Schumacher si è sempre dimostrato all’altezza della situazione.”

Leech è poi passato al vaglio dei risultati più recenti ottenuti da Schumacher:

Il lancio globale di una nuova linea di avviatori al litio Rugged™

Il lancio del nuovo caricabatteria e avviatore di emergenza a supercondensatori

L’aggiunta di Stazioni di ricarica per veicoli elettrici di secondo livello al portafoglio di prodotti della nuova EV Series™ di Schumacher che debutterà a giugno

La sostanziale crescita nell’area dell’e-commerce in tutta una serie di mercati e piattaforme di vendita

La disponibilità dei prodotti Schumacher in un’ampia gamma di canali con oltre 60.000 punti di distribuzione, dai principali centri commerciali per il fai da te e il bricolage, ai negozi di ferramenta specialistici

“Pur con questi straordinari risultati, è il caso di soffermarci a reimmaginare il nostro futuro e la connotazione che Schumacher Electric può assumere nei prossimi cinque, dieci, 25 anni e oltre”, ha continuato Leech. “Lincolnshire è stata strumentale nell’aiutare a formulare le strategie che hanno favorito il successo di iniziative per l’elevata crescita, tra cui la EV Series™ e l’e-commerce; ora i nostri vertici sono pronti ad accogliere Ripple Industries e a continuare su questa traiettoria.”

William Bishop, di Ripple Industries, ha poi osservato: “Il marchio Schumacher è sinonimo di innovazione e di prolungamento della vita delle batteria; noi condividiamo il punto di vista della direzione che intravede ottime opportunità all’orizzonte, considerate le esigenze in costante evoluzione dei trasporti mondiali e l’aumento della domanda per soluzioni di conversione di potenza olistiche che includano la manutenzione e la ricarica delle batterie. Ci muoveremo aggressivamente con Mickey e l’intero team di Schumacher per capitalizzare queste elettrizzanti opportunità di crescita.”

Informazioni su Schumacher Electric Corporation

Schumacher Electric Corporation è nota per le sue tecnologie brevettate leader del settore, un risoluto impegno verso la qualità e la fornitura di prodotti ricchi di funzionalità dall’incredibile rapporto qualità-prezzo. È dal 1947 che Schumacher alimenta gli stili di vita delle persone facendo leva su un retaggio incentrato sulla proposta di prodotti eccellenti e di un servizio eccezionale atti a soddisfare un ampia gamma di esigenze e di livelli di esperienza dei clienti. Affidatevi a Schumacher e ai suoi 75 anni di innovazione nella conversione di potenza.

Per ulteriori informazioni, visitate: www.schumacherelectric.com

