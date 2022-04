Schneider Electric: più profittabilità operativa con EcoStruxure™ Plant Advisor grazie ai dati end to end

(Adnkronos) –

EcoStruxure™ Plant Advisor accelera l’implementazione di soluzioni IIoT; permette la raccolta di dati cross-funzionali nell’impianto e la loro governance; scalando facilmente anche su più impianti.



Stezzano (BG), 8 aprile 2022 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, rende disponibile EcoStruxure™ Plant Advisor, evoluzione nella gestione digitale degli impianti abilitata dall’IIoT.

Si tratta di una piattaforma IIoT scalabile e aperta, creata nel quadro dell’architettura EcoStruxure, che offre alle aziende industriali informazioni specifiche per comprendere al meglio processi e dati operativi, e abilita in modo unico nel suo genere la condivisione di dati cross-funzionali, il monitoraggio in tempo reale, la condivisione di dati applicativi. Questo permette di migliorare più velocemente le performance operative, migliorando il controllo della qualità, riducendo il consumo di energia e materie prime, rendendo più efficace la manutenzione e aumenta la profittabilità.

Sviluppata e perfezionata a servizio delle Smart Factory di Schneider Electric in tutto il mondo, la soluzione EcoStruxure™ Plant Advisor mette a disposizione del personale dedicato alla produzione e alle operations informazioni specifiche, significative e approfondite sotto forma di dati raccolti in tempo reale e contestualizzati; questo permette di migliorare la performance delle macchine, attuare una manutenzione predittiva e gestire al meglio le performance degli assets. Un modello dati comune, inoltre, ottimizza l’operatività degli impianti remoti, permette di scalare le soluzioni a livello regionale o globale su più impianti e migliora la tracciabilità verso l’alto e verso il basso, in tutta la catena del valore.

I progetti pilota realizzati hanno dimostrato che EcoStruxure™ Plant Advisor potrebbe consentire miglioramenti che generano 2,8 milioni di euro all’anno di valore in un impianto manifatturiero standard da 100 milioni di fatturato.

EcoStruxure™ Plant Advisor è composto da tre elementi interconnessi.



1. Connettività ibrida (Edge/Cloud): un approccio agnostico dall’edge al cloud per gestire il ciclo di vita della connettività fra le fonti di dati all’interno di uno stesso modello dati industriale

2. Piattaforma di data processing industriale per analisi multisito: l’aggregazione e il processing dei dati permettono monitoraggio da remoto e live ottenendo analytics e KPI multisito quasi in tempo reale

3. App builder e offerte per settori verticali: si offre la possibilità di costruire applicazioni personalizzati in un ambiente low code o no code, sfruttando modelli IIoT precostruiti e accesso centralizzato a tutti i dati di produzione per rispondere alle specifiche esigenze aziendali.

I tipici vantaggi che EcoStruxure™ Plant Advisor può produrre arrivano a:



• ridurre del15% le interruzioni operative impreviste

• ridurre del 30% i costi di manutenzione

• ridurre dell’ 8% il costo dell’energia

• ridurre del 6% il consumo di materie prime

• ridurre del 6% la qualità degli output

• ridurre del 5% i costi causati dal richiamo di prodotti

• miglioramenti del 6-11% nei ricavi prima di interessi e tasse (EBIT) di un dato impianto.

Intelligenza operativa per tutta l’azienda



Le aziende industriali moderne sono sotto pressione: devono aumentare l’agilità per rispondere alle dinamiche globali della domanda, e in primo piano ci sono l’efficienza operativa degli impianti e i costi. Dati tenuti in silos separati e la crescente complessità dei sistemi impiegati negli ambienti industriali sono di ostacolo quando bisogna adattare velocemente le operations per rispondere alle mutevoli situazioni sociali ed economiche.

Consolidando l’enorme ammontare di dati che le aziende industriali producono in un “hub” centralizzato, EcoStruxure™ Plant Advisor semplifica per l’utente finale l’accesso ai dati, la loro aggregazione, la contestualizzazione di tutte le informazioni correlate all’operatività. Sfruttando i dati raccolti da soluzioni intelligenti nativamente integrate, la piattaforma offre l’intelligenza operativa e le informazioni utili per agire che servono a migliorare l’efficienza dell’impianto.

Inoltre, EcoStruxure™ Plant Advisor armonizza la governance complessiva pur permettendo di creare personalizzazioni locali, così da consentire alle aziende di accelerare i tempi di implementazione delle soluzioni IIoT e scalare facilmente su più impianti. Questa flessibilità è essenziale per affrontare le nuove sfide dell’economia globale e digitale con successo.

Trasformazione digitale per tutta l’azienda



EcoStruxure™ Plant Advisor utilizza un approccio personalizzabile e modulare, unito con la disponibilità di servizi di consulenza dedicati offerti da Schneider Electric. Questo permette di coprire con questa soluzione tutto il ciclo di vita dell’impianto, pur fornendo solo le risorse specificamente necessarie in base alle caratteristiche e al livello di maturità digitale di ogni azienda.

EcoStruxure™ Plant Advisor prevede un’offerta cross-industry e offerte specifiche per segmenti quali CPG, industria estrattiva, manufacturing – e usa un ambiente globale ibrido e standardizzato, per offrire impatto immediato sull’operatività.

