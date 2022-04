Scene da un matrimonio: la puntata del 10 aprile

Domenica 10 aprile, alle ore 14:20, su Canale 5 nuovo appuntamento con la seconda edizione di “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Dolores e Gianni a Varese.

La storia della puntata: le anticipazioni

Dolores e Gianni si incontrano per la prima volta nel 2011 e si piacciono da subito, ma nessuno dei due è nella condizione ideale per viversi con spensieratezza un nuovo amore. Lei è separata con tre bambini piccoli, lui è intrappolato in un matrimonio già in crisi e con due figlie già grandi. La loro storia inizia perciò come una relazione clandestina che impiegherà molto tempo prima di uscire allo scoperto.

Dopo molte difficoltà, Dolores e Gianni sono pronti a coronare il loro sogno d’amore: si sposeranno con rito civile all’interno di Palazzo Estense, sede del comune di Varese, mentre il ricevimento avrà luogo presso un agriturismo immerso nel verde della campagna comasca.

“Scene da un Matrimonio” è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La Regia della puntata è affidata a Jovica Nonkovic. Produttore Esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli. Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.