Scarpe Pollini, eccellenza artigianale orgoglio del Made In Italy

La primavera è arrivata e, se non l’hai già fatto, è il momento di fare il cambio degli armadi e di ripensare e rivisitare il tuo outfit per la bella stagione. Per farlo non ti resta che seguire i consigli di Daniele Giovani Milano, fashion Buyer meneghino che ha dedicato la sua vita alla ricerca dei migliori accessori da donna Made in Italy.

Dove acquistare scarpe Pollini: Daniele Giovani Milano

Il brand Pollini nasce nel 1953 a San Mauro Pascoli in Romagna, famoso distretto calzaturiero del Made In Italy patria di numerosi brand di lusso. La prima linea di calzature di successo è la “Daytona”, così unica e rivoluzionaria da essere esposta al Museum of Fashion di New York.

Oggi i cardini su cui si basa la produzione di Pollini sono eccellenza artigianale, qualità, materiali pregiati e dettagli identificativi. Il tutto per ripensare il concetto di daywear, obiettivo che il brand ha preso a cuore e di cui fa la sua missione ogni giorno.

Se non sai dove acquistare le calzature Pollini non disperare, ti aiutiamo noi. Negli ultimi anni ha avuto particolare successo Daniele Giovani Milano, una luxury multi-brand boutique dove potrai trovare un’ampia, ma ben ponderata, gamma di accessori da donna che faranno girare la testa a chiunque ti incontri per strada.

All’interno della sezione “Acquista Online” del suo sito avrai la possibilità di sfogliare un catalogo di scarpe Pollini filtrato dalle sue scelte esperte e accorte: Daniele Giovani sa perfettamente cosa cercano le donne in una scarpa glamour e di classe e di conseguenza propone calzature perfette per le tue esigenze

Scarpe Pollini, le proposte di Daniele Giovani Milano

Se sei in cerca di una scarpa colorata ed elegante perfetta per la Primavera, la Sabot in Camoscio Multicolor è ciò che fa per te. Si tratta di un tacco (specchiato come la punta) 10 in color Pietra/Turchese/Giallo. Approfittane ora che vi è uno sconto del 50%!

Se invece non ami i tacchi e cerchi un’altra tipologia di calzatura, scegli il Sandalo Flat in Pelle Rosa Metal con maxi-fiocco ed elastico posteriore. Lasciati illuminare da una scarpa glamour e di classe che però si adegua anche alle uscite più informali. Corri a darle un’occhiata, anche questo è scontato del 50%!

Infine, se cerchi un sandalo altamente elegante e con tacco vertiginoso, non puoi farti scappare il Sandalo in Camoscio con Strass Nero, una calzatura di elevata caratura e classe adatta ad una donna sicura di sé e di ciò che vuole.

Affidati all’esperienza e alla competenza di Daniele Giovani Milano per sorprendere tutti con le tue calzature di lusso!