Sassuolo-Juve 1-2, Allegri blinda il quarto posto

(Adnkronos) – La Juventus vince in rimonta 2-1 sul campo dedl Sassuolo nel posticipo della 34esima giornata e blinda il quarto posto. La formazione di Allegri sale a 66 punti, con 8 lunghezze di vantaggio sulla Roma, e si porta a ridosso del Napoli. Il Sassuolo rimane a quota 46.

I neroverdi, protagonisti di un ottimo primo tempo, sbloccano il risultato al 39′. Combinazione spettacolare nel cuore della difesa bianconera e Raspadori, liberato dal tacco di Berardi, fulmina Szczesny: 1-0. La Juve, imprecisa e poco brillanti per larghi tratti del match, trova il pareggio prima del riposo. Dybala non spreca la chance, sinistro potente e palla in rete: 1-1. La sfida rimane equilibrata nella ripresa, con occasioni create da entrambe le squadre. Allegri cambia l’attacco e la scelta si rivela azzeccata. All’88’ è Kean, entrato dalla panchina, a decidere il match. L’attaccante controlla al limite dell’area, si gira e spara di sinistro: Consigli non è impeccabile, la Juve vince 2-1 e vede la Champions ad un passo.