Santori e l’intervento sulle oche, il video è virale

(Adnkronos) – Mattia Santori, leader delle Sardine, interviene in Consiglio comunale a Bologna per denunciare un “fatto increscioso avvenuto lo scorso giovedì, quando due cani scappati al padrone si sono avventati su due oche” del consigliere Davide Celli. Il video dell’intervento di Santori, trasmesso in streaming due giorni fa, rimbalza sui social e finisce – tra gli altri – nel mirino di Carlo Calenda. “Per cortesia dovete ascoltarlo. La tragica perdita di due pennuti. Due minuti di intervento. Durante la guerra. Questi sono quelli che si erano autonominati ‘eredi dei partigiani'”, scrive il leader di Azione.