Sanjay Poonen, eminente dirigente del settore high-tech noto per la creazione di attività multimiliardarie, entra a far parte del Comitato consultivo di Tetrate

L’ex dirigente di VMware e SAP, attualmente membro del Consiglio di amministrazione di Snyk e, in passato, membro dei Comitati consultivi di DocuSign e Zoom, assumerà il ruolo consultivo presso Tetrate forte di un ricco bagaglio di esperienza in materia di conduzione aziendale

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Tetrate, la società specializzata in service mesh aziendali fondata dai creatori e manutentori di Istio ed Envoy, ha annunciato in data odierna che Sanjay Poonen entrerà a far parte dell’azienda con la qualifica di consulente strategico. Poonen è un veterano del settore high-tech con una vasta esperienza nell’innovazione di prodotti e nel potenziamento della commercializzazione di imprese multimiliardarie.

In qualità di direttore operativo di VMware, Poonen ha sovrinteso alla strategia di crescita del fatturato dell’azienda, che da 6 miliardi di dollari è passato a 12 miliardi di dollari, oltre ad aver concluso per conto di VMware diversi accordi multicloud con altre società, tra cui AWS, Microsoft e Google. È stato, inoltre, responsabile della gestione dei segmenti di attività aziendali relativi alla sicurezza e all’end-user computing. Prima di entrare a far parte di VMware, Poonen è stato presidente di SAP alla guida dei team preposti allo sviluppo di applicazioni, soluzioni settoriali e piattaforme, nonché al team addetto alle vendite, contribuendo alla crescita da 10 a 20 miliardi di dollari, compreso HANA, il prodotto che ha raggiunto il fatturato da un miliardo di dollari in tempo record. Prima ancora di SAP, Poonen ha rivestito cariche dirigenziali d’alto livello presso ​​Symantec e Informatica. La sua carriera ha avuto inizio nelle vesti di ingegnere software presso Microsoft e Apple. Poonen, che è titolare di numerosi brevetti, possiede un master in gestione d’impresa (MBA) rilasciatogli dalla Harvard Business School che lo ha insignito del titolo ‘Baker Scholar’, il massimo riconoscimento accademico. Possiede inoltre una laurea in scienze gestionali e ingegneria conseguita presso Stanford, nonché una laurea in informatica e ingegneria/matematica rilasciatagli da Dartmouth meritandosi l’onorificenza summa cum laude e la designazione di membro della Phi Beta Kappa.

“Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a Sanjay in seno al nostro Comitato consultivo”, ha affermato Jeyappragash “JJ” Jeyakeerthi, cofondatore di Tetrate. “Le sue spiccate doti dirigenziali, nonché vaste e profonde competenze settoriali spaziano sostanzialmente in tutti gli aspetti della crescita delle attività nel settore high-tech, dal sviluppo di prodotti a quello delle attività aziendali fino alla vendite, ai requisiti ingegneristici per ambienti cloud, applicazioni, analisi e sicurezza. Ampiamente conosciuto dai colleghi per la sua ammirevole lungimiranza strategica, egli è pienamente consapevole del fatto che le soluzioni per la connettività delle applicazioni di Tetrate costituiscono una componente chiave per il moderno cloud computing, ora e per il futuro.”

“È davvero entusiasmante vedere aziende con soluzioni chiave, come Tetrate, si stiano adoperino in modo creativo e costruttivo, innovando alla velocità del cloud e conquistando il favore dei clienti”, ha affermato Poonen. “Nell’attuale clima di incertezza dovuto alle minacce cibernetiche in cui i legislatori stentano a tenersi al passo con i continui cambiamenti, la modernizzazione delle applicazioni attraverso le service mesh in cluster, ambienti cloud e centri dati riveste un’importanza fondamentale. Capire in che modo gli approcci open source stiano plasmando l’espansione del settore tecnologico e aiutando le aziende a prosperare ora e nel decennio a venire riveste altrettanta importanza e Tetrate è all’avanguardia in tal senso, in quanto permette alle aziende di far fronte alle difficoltà mettendo a loro disposizione il giusto portafoglio di soluzioni.”

Informazioni su Tetrate

Istituita dai fondatori di Istio per reinventare il networking definito da applicazioni, Tetrate è un’azienda specializzata in service mesh aziendali che permettono di gestire gli aspetti complessi delle moderne infrastrutture applicative ospitate in ambienti cloud ibridi. Il suo prodotto di punta, Tetrate Service Bridge, fornisce una piattaforma di connettività per le applicazioni edge-to-workload che garantisce la continuità delle operazioni aziendali, agilità e sicurezza per le imprese che stanno abbandonando le tradizionali architetture monolitiche a favore del cloud. I clienti ottengono un livello coerente e integrato di osservabilità, sicurezza in ambiente di runtime e gestione del traffico in qualsiasi ambiente. Tetrate continua a contribuire in ampia misura a progetti open source Istio e Envoy Proxy. Per saperne di più visitate www.tetrate.io.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Annie Fink, Bospar



Annie@bospar.com