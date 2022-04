Sandra Milo incanta il jet set milanese

Anche Sandra Milo, l’icona del cinema e della televisione italiana, entra a far parte del mondo di A.M.A.L., la prestigiosa Associazione Amici della Lirica Milanese: lo scorso 10 aprile nella splendida cornice del Ristorante Parioli di Milano, la Presidentessa di A.M.A.L Daniela Javarone ha organizzato una serata speciale in onore della Milo consegnandole il prestigioso “Premio alla carriera”, un riconoscimento tra i più ambiti nel jet set nazionale.

Bellissima e vestita con toni primaverili leggiadri e delicati, Sandra è stata accolta con grande emozione da un ricco parterre di nomi importanti della “Milano da bere”, a partire dalla patron dei Parioli Francesca Leggeri, oltre alla Marchesa Maria Alberta Viviani Cervi, il Maestro Alberto Veronesi, l’assessore Stefano Bolognini , il senatore Eugenio Filograna, il maestro Cristian Leotta e tanti altri ospiti importanti.

Ad impreziosire l’evento, l’attore Emanuele Fortunati ha recitato alcune intense poesie della stessa Milo, mentre lo spazio alla musica è stato dato al talento del giovanissimo violinista Leonardo Moretti e alla splendida voce jazz di Annalisa Cantando.

Come da tradizione, anche la cena in onore della Milo è stata un’occasione importante per sostenere i City Angels, questa volta in missione in Ucraina: Sandra, emozionatissima, ha ricordato gli inizi della sua carriera come modella proprio a Milano prima del grande successo al cinema; pregevole il fatto che sia stato ricordato il suo impegno in importanti progetti sociali su Taranto, lo sciopero della fame a sostegno delle partite iva nel 2020 e ovviamente la sua grande sensibilità di fronte alla tragedia che si sta consumando in Ucraina.

Una veste molto piacevole, attuale e impegnata quella che A.M.A.L. ha saputo sottolineare della musa di Fellini, bilanciando passato e presente con grande raffinatezza, aggiungendo sapientemente quella deliziosa nota gioiosa e sorridente, oggi ancor più carismatica e affascinante, a conferma che le dive non conoscono tempo.