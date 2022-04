Salute e benessere: l’importanza di rafforzare le difese immunitarie

(Adnkronos) –

Roma, 26 Aprile 2022 – Il nostro organismo ha a disposizione uno strumento molto potente per reagire alle aggressioni di virus o batteri che si verificano continuamente, oppure per riparare ferite o traumi di varia natura.

Si tratta di un complesso sistema di reazioni cellulari e biochimiche che viene comunemente chiamato “sistema immunitario”. Esso svolge un ruolo fondamentale nel preservare la salute e il corretto funzionamento dei processi di rinnovamento cellulare e per questo motivo mantenerlo il quanto più possibile efficiente molto importante. Il sistema immunitario, tuttavia, è influenzato da una serie di numerosi fattori e tende a variare nel corso della vita: esso, infatti, può essere messo a rischio da abitudini scorrette e particolarmente dannose per il fisico, oppure può migliorare se la persona adotta uno stile di vita sano.

Tra le cause che più incidono sull’indebolimento delle difese immunitarie, una delle più rilevanti è costituita dall’alimentazione. Una dieta povera di alcuni nutrienti fondamentali, come, ad esempio, le vitamine (in particolare le vitamine A, C, D, E e quelle che appartengono al gruppo B), il ferro, il selenio, lo zinco e l’acido folico può compromettere l’efficienza del sistema immunitario.

Se non si riesce ad assumere questi preziosi micronutrienti tramite l’alimentazione si ha la possibilità di integrare alcune sostanze attraverso appositi prodotti studiati specificatamente per supportare il sistema immunitario.



Gli integratori alimentari per le difese immunitarie di Resvis, ad esempio, sono utili per sopperire alla mancanza di determinati micronutrienti e macroelementi, così da offrire una protezione in più al proprio organismo, soprattutto in alcuni periodi dell’anno particolarmente stressanti come, ad esempio, i cambi di stagione. Naturalmente, l’assunzione di integratori alimentari dovrà essere associata ad uno stile di vita sano e ad un’alimentazione corretta.

Uno stile di vita sano rinforza le difese immunitarie



Il sistema immunitario è il complesso apparato cellulare messo in campo dal nostro organismo per tenerci al riparo dall’attacco dei vari patogeni. Mantenerlo al massimo delle sue capacità è, quindi, fondamentale per essere sempre in salute.

Tuttavia, esistono delle circostanze che possono compromettere le sue capacità di difesa: queste, che sono definite “immunodeficienze secondarie” in quanto non hanno una causa prettamente genetica, sono in stretta correlazione con fattori esterni all’organismo come, appunto, una dieta scorretta, l’abuso di alcol, il fumo e la sedentarietà.

Uno stile di vita sano, quindi, è il primo passo per avere un sistema di difesa forte ed efficiente. L’importanza del movimento, tuttavia, è spesso sottovalutata: praticare un’attività fisica regolare e moderata contribuisce a mantenere in salute l’organismo, oltre ad avere ricadute positive anche sull’umore di chi lo pratica. Essenziale, però, è non eccedere nel senso opposto, ovvero stressando il corpo con una mole di esercizio eccessiva per le proprie capacità in quanto gli sforzi fisici prolungati potrebbero ottenere l’effetto contrario e indebolire le difese corporee.

La relazione tra stress e difese immunitarie



Oltre alle componenti di rischio già citate, vi è, inoltre, la possibilità che il sistema immunitario venga indebolito anche in seguito a periodi particolarmente stressanti. L’insonnia e le difficoltà a riposare, ad esempio, sono fra le cause che concorrono a minare l’efficienza dell’organismo, così come può accadere in relazione a fasi caratterizzate da un intenso sforzo mentale.

È importante cercare di dormire tra le sei e le otto ore a notte e osservare degli orari il quanto più possibile regolari: per riuscirci può essere utile limitare il tempo di utilizzo dei dispositivi elettronici (come lo smartphone, il tablet e il pc), soprattutto nelle ore che precedono l’addormentamento. Inoltre, è consigliabile provare a diminuire le fonti di stress psicologico e mettere in atto delle pratiche di rilassamento in grado di abbassare i livelli di irritabilità.

Per maggiori informazioni



