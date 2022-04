Sabrina Talarico rieletta presidente Gist-Gruppo italiano stampa turistica

(Adnkronos) – Sabrina Talarico è stata confermata all’unanimità presidente del Gist, Gruppo italiano stampa turistica, per il triennio 2022-2025. L’elezione si è tenuta nel corso dell’assemblea dell’associazione, che si è svolta alla Bit – Borsa internazionale del turismo di Milano. Al suo fianco 9 consiglieri: Ada Mascheroni, Ornella D’Alessio, Maurizio Maria Fossati, Alessandra Gesuelli, Alberto Lupini, Claudio Pina, Elena Pizzetti, Edoardo Stucchi, Marina Tagliaferri. Sono stati eletti anche i 3 componenti del collegio dei Probiviri: Aldo Bolognini Cobianchi, Franca Iannici e Roberto Mostarda. Infine, sono stati eletti i 2 rappresentanti Gist della regione Lombardia: Isabella Goldmann e Gaetano Belloni. Il consiglio direttivo sarà integrato a breve da 3 consiglieri eletti nelle regioni.

“Il Gist, con 30 anni di storia, è il più importante gruppo italiano di giornalisti specializzati nel settore del turismo. Impegnato nella difesa della libertà e pluralismo dell’informazione, il gruppo mantiene e sviluppa i contatti con istituzioni, organismi pubblici e associazioni di settore. Negli anni ha promosso importanti progetti formativi per la crescita professionale dei soci: corsi di formazione accreditati sulla piattaforma Si.Ge.F dell’Ordine dei giornalisti italiani, viaggi studio, webinar dedicati a temi e destinazioni, Premi giornalistici e letterari. Vi aderiscono oltre 200 giornalisti italiani che si occupano di turismo in tutte le sue declinazioni online e offline: redattori, freelance, addetti stampa, fotografi, autori di libri e guide”, sottolinea una nota.

Sabrina Talarico, giornalista professionista, dirige la rivista online www.ilviaggiatore-magazine.it ed è titolare dello Studio Eidos, agenzia che si occupa di uffici stampa sia in Italia che all’estero come Terme Merano, Innsbruck Tourismus, consorzi turistici dell’Alto Adige, grandi eventi, hotel di lusso in Austria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria e Marche. Dopo aver iniziato la propria carriera giornalistica a ‘Il Mattino di Padova’ in qualità di corrispondente, ha proseguito come collaboratore de ‘Il Giornale’ e ‘Il Gazzettino’, per poi maturare un’esperienza specifica nelle più importanti testate di settore: Bell’Italia, Gente Viaggi, Tuttoturismo, Qui Touring, Aqua, Suite Benessere. E’ coautore di libri di turismo per Rcs Libri e Touring Club Editore.