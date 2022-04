Russia, Putin: “Kiev vuole uccidere giornalista Solovyov”

(Adnkronos) – L’Fsb russo ha sventato un tentativo di omicidio di un famoso giornalista televisivo russo, ha denunciato il presidente Vladimir Putin facendo riferimento con ogni probabilità a Vladimir Solovyov. I servizi, si è limitato a precisare, “hanno bloccato le attività di un gruppo terroristico che pianificava di attaccare e uccidere un famoso giornaliste televisivo russo”. “Hanno optato per il terrorismo per uccidere i nostri giornalisti”, ha aggiunto. Mosca ha in seguito reso noto l’arresto di membri di un “gruppo nazionalista”, al soldo dei servizi ucraini, che aveva cercato di assassinare il commentatore filo putiniano Solovyov.

L’intelligence di Kiev a stretto giro ha respinto le accuse di Putin. “L’Sbu non ha alcuna piano di assassinare Solovyov”, ha affermato in una nota pubblicata sul suo account telegram il Servizio di sicurezza dello stato (Sbu).