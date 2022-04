Riassunto: ZEFER e H2ME consegnano alla città di Copenaghen 100 taxi a idrogeno e ottengono un risultato importante per i trasporti in Europa

COPENAGHEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Grazie alla collaborazione tra due progetti paneuropei, nella capitale danese arrivano dei taxi a idrogeno a zero emissioni e una nuova stazione di ricarica a idrogeno.

I progetti ZEFER (Zero Emission taxi Fleets for European Rollout) e H2ME2 (Hydrogen Mobility Europe), entrambi finanziati dalla Clean Hydrogen Partnership europea1, hanno consegnato alla città di Copenaghen 100 taxi a idrogeno in collaborazione con DRIVR, una società del settore che opera tramite app. Le Toyota Mirai funzioneranno a idrogeno verde ricavato da rinnovabili, grazie all’installazione e all’apertura di una nuova stazione di ricarica a idrogeno (HRS) nella capitale danese.

Con questa ultima consegna di taxi, il progetto ZEFER nel suo complesso centra il pieno obiettivo di 180 veicoli elettrici con celle a combustibile (FCEV), in flotte a forte utilizzo e legate ai marchi dei produttori in tutta Europa, implementate in tre capitali: Parigi, Londra e Copenaghen.

