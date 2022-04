Riassunto: Xpublisher: Lufthansa Technik si affida a Xeditor

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Lufthansa Technik AG, fornitore di servizi leader mondiale nel campo dell’aviazione civile, ora utilizza l’editor XML Xeditor per la creazione e la revisione delle job card, che nell’industria aeronautica costituiscono la base per tutte le attività della produzione.

Nel corso del processo di selezione dell’editor XML, Lufthansa Technik era specificamente alla ricerca di un’architettura basata sul web per la successiva, semplice integrazione nel CMS esistente. Da questo punto di vista, Xeditor rappresenta la soluzione perfetta: in quanto sistema basato sul web, può essere connesso all’infrastruttura e implementato in pochissimo tempo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

