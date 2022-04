Riassunto: Vodafone Portugal premia la soluzione packet core convergente cloud nativa di Mavenir

Mavenir diventa fornitore strategico di soluzioni core per il 5G di Vodafone

LISBONA, Portogallo, e READING, Regno Unito–(BUSINESS WIRE)–Vodafone Portugal, prestigioso gestore di servizi di telecomunicazione in Portogallo, e Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui si connette il mondo, hanno annunciato oggi che Vodafone Portugal utilizzerà la soluzione MAVcore per la propria rete packet core convergente completamente containerizzata, dopo avere scelto Mavenir come fornitore strategico di soluzioni core convergenti per il 5G.

La famiglia di prodotti MAVcore comprende la soluzione all’avanguardia packet core convergente e di controllo dei criteri di Mavenir, in grado di offrire una rete dati modernizzata di nuova generazione.

