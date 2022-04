Riassunto: Virtual Yokohama: lanciato il sito web interattivo

La nuova piattaforma presenta la seconda città del Giappone in ordine di grandezza agli operatori dei settori turistico e MICE

YOKOHAMA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Il Yokohama Convention & Visitors Bureau (YCVB) ha lanciato un nuovo sito web per presentare le attrattive della seconda città del Giappone in ordine di grandezza agli operatori del settore turistico e MICE di tutto il mondo.

La piattaforma, denominata Virtual Yokohama, consente alla città di accogliere virtualmente gli operatori che visitano il sito permettendo loro di continuare a contendersi i convegni in un periodo in cui vigono ancora restrizioni imposte dal governo sui viaggi internazionali.

Il sito web interattivo propone immagini e video a 360° di paesaggi locali, siti d’interesse turistico, hotel, centri congressi e attrazioni, nonché raffinate illustrazioni a cura di Satoshi Hashimoto, un illustratore nativo di Yokohama attivo in Giappone e all’estero.

Akiko Hosono, responsabile del team addetto agli eventi commerciali presso YCVB, ha dichiarato: “La piattaforma Virtual Yokohama è stata creata per preservare lo status di Yokohama quale la città preferita dagli operatori dei settori turistico e MICE illustrandone le attrattive in un formato online.”

Essendo una città compatta, i cui siti d’interesse turistico sono ubicati in gran parte a pochi passi dal centro commerciale della città, Yokohama risponde alle esigenze di entrambi i settori turistico e MICE, come evidenziato nel sito web.

Sono riportate informazioni di interesse sia per i turisti che intendono visitare la città per una sola giornata sia per quanti intendono pernottarvi.

