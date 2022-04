Riassunto: Verimatrix annuncia la sua partecipazione a tre sessioni del NAB Show, dal 24 al 26 aprile a Las Vegas

Durante l’evento Verimatrix diffonderà il white paper sullo stato della pirateria informatica commissionato a Caretta Research

Saranno disponibili chioschi e spazi per riunioni dedicati per evidenziare le novità sulla piattaforma dell’azienda e le innovazioni riguardanti la tecnologia antipirateria e la difesa contro le minacce

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato le seguenti sessioni che si svolgeranno nel corso del NAB Show al Las Vegas Convention Center e alle quali interverranno i seguenti esperti Verimatrix:

1. Domenica 24 aprile, 13:00 – 13:30 – “Secure, Value-Add Partnerships that are Now Possible Thanks to Modern SaaS Platforms” (“Partnership a valore aggiunto, sicure, ora possibili grazie a moderne piattaforme SaaS”) con Sebastian Braun, Direttore senior gestione prodotti.

