Riassunto: Vecima rilascia una nuova serie di funzionalità Terrace IQ, incluso l’input HLS con gestione dei diritti digitali di Verimatrix

VICTORIA, Columbia Britannica–(BUSINESS WIRE)–Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) oggi ha annunciato il rilascio di un nuovo set di funzionalità Terrace IQ™ che include l’input HTTP Live Streaming (HLS) con gestione dei diritti digitali (DRM) di Verimatrix. Il portafoglio di gateway video commerciali Vecima Terrace consente agli operatori di offrire in modo efficiente servizi video raggruppati e di passare dalla trasmissione video tradizionale a tecnologie più moderne, come la tecnologia Adaptive Bitrate (ABR). Con le caratteristiche annunciate oggi si consolida l’innovativa posizione dominante di Vecima nel mercato dei gateway video commerciali.

L’aggiunta del supporto per la piattaforma DRM di Verimatrix rappresenta un’entusiasmante evoluzione della serie di caratteristiche di trasmissione video basate su IP di Terrace IQ.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con gli investitori: 250-881-1982, invest@vecima.com

Rapporti con i media: bernadette.dunn@vecima.com, david.slovensky@vecima.com