Riassunto: UserTesting annuncia nuove funzionalità in grado di offrire alle aziende informazioni basate sull’apprendimento automatico più potenti e personalizzabili

La nuova integrazione di Fuel Cycle permetterà alle aziende di acquisire più informazioni contestuali dai membri noti delle proprie comunità

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–UserTesting (NYSE: USER), azienda leader nell’analisi dei comportamenti umani sulla base di video, ha annunciato oggi nuove funzionalità nell’ambito del lancio trimestrale dei prodotti per aiutare le aziende a raccogliere conoscenze umane specificamente personalizzate in base alle rispettive modalità operative. Le aziende potranno ora individuare e personalizzare informazioni interessanti e pertinenti utilizzando la terminologia aziendale di uso comune. UserTesting ha inoltre lanciato una funzione per la gestione dell’uso degli spazi lavorativi, al fine di semplificare la pianificazione e la condivisione delle capacità di test a livello dell’intera organizzazione.

