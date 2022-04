Riassunto: Ultivue annuncia diversi eventi per l’immunofluorescenza multiplex e la tecnologia delle analisi delle immagini nella ricerca in immunoncologia all’AACR 2022

CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Ultivue, Inc. azienda leader del settore negli strumenti per il multiplexing potenziati dalle loro nuove soluzioni emergenti di analisi delle immagini potenziate dall’AI per studi sui biomarcatori dei tessuti, oggi ha annunciato che i dati dalla sua formattazione FlexVUE™ per progettazione di pannelli e il suo ultimo prodotto pannello per topi per l’immunofluorescenza multiplex (mIF) e l’analisi dei biomarcatori risolta spazialmente saranno presentati al prossimo American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2022. Il convegno si terrà dall’8 al 13 aprile p.v. a New Orleans, LA.

Gli abstract accettati durante il convegno dell’AACR presenteranno nuovi dati provenienti da un protocollo semplificato preottimizzato che consente la colorazione mIF su tessuto murino per un migliore flusso di lavoro nello studio dell’infiltrazione delle cellule T e dell’ulteriore analisi del microambiente del tumore immune (TiME) per esplorare i meccanismi di azione di farmaci legati al sistema immunitario in modelli murini preclinici singenici o GEMM (modelli murini geneticamente modificati).

