Riassunto: TIP firma un accordo per l’acquisizione dell’attività di leasing e manutenzione rimorchi di Ryder Ltd

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–TIP Trailer Services, società del portafoglio di I Squared Capital e tra i principali fornitori di leasing, noleggio, manutenzione e riparazione di rimorchi in Europa e Canada, oggi ha firmato un accordo per l’acquisizione dell’attività di leasing e manutenzione rimorchi di Ryder Ltd. Ryder Ltd è un fornitore leader nel Regno Unito nel noleggio, nel leasing e nella manutenzione di veicoli commerciali e nelle soluzioni dedicate per le consegne.

TIP integrerà gli asset e i contratti siglati dalla divisione dei servizi di manutenzione mobile di Ryder nella propria attività operativa nel Regno Unito, arricchendo la propria flotta con circa 3.550 rimorchi addizionali e portando a diciotto le officine nel Regno Unito, che ora comprenderanno un centro a Lichfield e due parcheggi, a Shepshed e Manchester.

