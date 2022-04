Riassunto: Tigo Energy rafforza la leadership nel campo delle tecnologie di arresto rapido attraverso un accordo di licenza e vendita

QC Solar otterrà in licenza la tecnologia di arresto rapido (rapid shutdown, RSS) di Tigo Energy e acquisterà i trasmettitori RSS di Tigo.

CAMPBELL, California–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc., fornitore leader di elettronica di potenza flessibile a livello di modulo (Module Level Power Electronics, MLPE), ha annunciato oggi un accordo di licenza per tecnologie commerciali con QC Solar, prestigioso produttore di connettori per impianti fotovoltaici solari e componenti per cassette di giunzione per moduli fotovoltaici con sede a Suzhou, in Cina. L’accordo di licenza consentirà a QC Solar di utilizzare la tecnologia Tigo RSS nei propri prodotti e sfruttare la propria compatibilità con altri componenti Tigo.

QC Solar integrerà la tecnologia Tigo RSS con la propria scatola di giunzione intelligente per fornire meccanismi di sicurezza essenziali che consentano ai moduli solari di mitigare i rischi per gli installatori di impianti solari e gli operatori di primo soccorso.

