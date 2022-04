Riassunto: Tigo Energy distribuisce il 30% in più di energia attraverso i suoi impianti solari residenziali in Olanda

Gli ottimizzatori e il software di monitoraggio Energy Intelligence di Tigo dotati dell’esclusiva funzionalità Energia recuperata verranno presentanti nel corso della fiera Solar Solutions International.

MONTEVARCHI, Italia–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc., fornitore leader dell’elettronica di potenza a livello di modulo Flex (Module Level Power Electronics, MLPE) per il solare, ha rivelato quest’oggi che gli impianti solari della Società nei Paesi Bassi hanno prodotto con continuità il 30% in più di energia utilizzando gli Ottimizzatori MLPE di Tigo. Il drastico aumento nella produzione di energia è stato misurato per modulo dal software di Energy Intelligence (EI) di Tigo utilizzando l’esclusiva funzionalità Energia recuperata.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Gilberto Lembo



Responsabile, Marketing europeo presso Tigo Energy



marketing@tigoenergy.com