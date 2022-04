Riassunto: The Open Group annuncia il lancio di TOGAF® Standard, 10th Edition

● La nuova struttura modulare semplifica la navigazione e l’applicazione del framework

● Una guida migliore per la strategia commerciale richiede l’inclusione di Agile

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–The Open Group, il consorzio tecnologico vendor-neutral, oggi ha annunciato il rilascio del TOGAF® Standard, 10th Edition, che segna un importante traguardo nello sviluppo dell’Enterprise Architecture framework più usato al mondo. Sviluppato da The Open Group Architecture Forum, il rilascio di oggi introduce una struttura modulare rinnovata che faciliterà l’applicazione del TOGAF framework a vari tipi di organizzazioni e stili di architettura.

Basandosi su oltre venticinque anni di sviluppo e sull’input costante della comunità globale di leader di pensiero EA del settore, il TOGAF® Standard, 10th Edition, espande il materiale disponibile ai professionisti dell’architettura per rendere più facile l’adozione delle migliori pratiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media

Hotwire per The Open Group



Gosia Gnyp



UKOpengroup@hotwirepr.com