Riassunto: Space Age Co., Ltd. pronta al lancio della linea di abbigliamento Captain Tsubasa

HIROSHIMA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Space Age Co., Ltd. ha annunciato oggi il lancio della linea di abbigliamento Captain Tsubasa.



Per festeggiare il 40° anniversario di Captain Tsubasa, i capi dal design originale di Captain Tsubasa saranno venduti su Amazon in 6 Paesi.



A questo scopo la società userà “Merch by Amazon” per pubblicare articoli promozionali come t-shirt, maglie a manica lunga, felpe normali, con cappuccio e con zip. Nuovi design inediti verranno venduti ai clienti come prodotti Amazon Prime.



La società continuerà a realizzare nuovi capi dal design originale con l’immagine di Captain Tsubasa creata da Yoichi Takahashi per i fan di tutto il mondo.





