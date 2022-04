Riassunto: Soracom riconosciuta nella categoria Servizi gestiti per la connettività IoT del rapporto Gartner® Magic Quadrant™ 2022 per il secondo anno consecutivo

Il fornitore globale in rapida crescita di soluzioni intelligenti per la connettività IoT viene riconosciuto per la completezza della sua visione e per la sua capacità esecutiva

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Soracom, Inc., fornitore di portata globale di soluzioni avanzate per la connettività IoT, ha annunciato quest’oggi di essere stata nominato da Gartner, Inc., Operatore di nicchia nella categoria Servizi gestiti per la connettività IoT del Magic Quadrant 2022. Il rapporto valuta i fornitori in base ai criteri di completezza della visione e capacità esecutiva Soracom è stata riconosciuta nel Magic Quadrant quale Operatore di nicchia per il secondo anno di fila.

“È opinione sempre più diffusa tra gli innovatori del settore IoT che Soracom sia il partner a cui rivolgersi per il lancio e l’espansione delle iniziative in ambito IoT grazie ai nostri potenti strumenti di gestione della rete e integrazioni cloud leader del settore”, ha affermato Ken Tamagawa, amministratore delegato e cofondatore di Soracom.

