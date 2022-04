Riassunto: SoftServe annuncia una collaborazione strategica con Stripe per favorire l’integrazione tra sistemi di pagamento internazionali

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, prestigiosa impresa di consulenza e autorevole voce del settore digitale, ha annunciato quest’oggi di aver stretto una collaborazione strategica con Stripe, piattaforma infrastrutturale finanziaria per le aziende. Nella nuova partnership, SoftServe si adopererà per assicurare che l’infrastruttura finanziaria di Stripe sia integrata nei sistemi aziendali preesistenti dei clienti in modo da semplificare ed eliminare i confini nella movimentazione di denaro.





Con questa collaborazione, SoftServe assumerà il ruolo di partner di fiducia di Stripe nella gestione dell’integrazione di tutti i prodotti della società, tra cui Payments, Connect, Billing e Invoicing. SoftServe ha creato un team di distribuzione completamente dedicato a Stripe, costituito da consulenti per le implementazioni e ingegneri dell’integrazione certificati.

“Consideriamo un onore collaborare con Stripe, segno del livello delle nostre competenze e delle nostre soluzioni innovative destinate ad assistere le aziende affinché comprendano e sfruttino appieno i vantaggi derivabili dall’affidarsi a Stripe”, ha affermato Todd Lenox, vicepresidente dell’ufficio Alleanze e Partnership.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

