Riassunto: Seoul Semiconductor fa causa per violazione di brevetto contro Philips TV e lampadine a filamento LED in Europa e negli Stati Uniti.

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (“Seoul”), uno dei principali innovatori globali di prodotti e tecnologie LED, ha annunciato che, nel mese di aprile 2022, ha avviato cause per violazione di brevetto contro Ace Hardware, una società di vendita al dettaglio globale negli Stati Uniti e, in Europa, contro un distributore della piattaforma di vendita di Conrad Electronic.





Nelle due cause, che sono in corso presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia e la Corte Distrettuale tedesca di Düsseldorf, Seoul ha rivendicato la violazione dei suoi brevetti da parte dei televisori a marchio Philips, delle lampadine a filamento LED e dei prodotti di illuminazione premium.

Contacts

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jinseop Jung



Tel.: +82-70-4391-8555



E-mail: jjs8732@seoulsemicon.com