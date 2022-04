Riassunto: Rewire collabora con Paysafe per promuovere l’inclusione finanziaria dei migranti tramite la gestione del contante

Grazie a Paysafecash, la soluzione eCash di Paysafe, Rewire punta a fornire servizi finanziari in 17 paesi europei alle comunità di migranti che utilizzano il contante

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Rewire, una piattaforma transfrontaliera di servizi finanziari su misura per le esigenze uniche dei lavoratori migranti provenienti dai paesi in via di sviluppo di Asia e Africa, ha stretto una collaborazione con la piattaforma specializzata leader nei pagamenti Paysafe (NYSE: PSFE), per consentire l’accesso ai servizi finanziari da parte dei consumatori di Regno Unito ed Europa che utilizzano il contante.

Rewire promuove l’inclusione economica fornendo l’accesso a quei servizi finanziari necessari per i migranti, sia nel paese d’origine che nella nuova sistemazione, come invio di denaro, conti locali per bonifici (IBAN), carte di debito, conti familiari transfrontalieri, assicurazioni, pagamenti di bollette e altro ancora.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Domande dei media:

Sanna Raza, responsabile comunicazioni aziendali, DACH | sanna.raza@paysafe.com

+43 676 765 7202