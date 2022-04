Riassunto: Press Ganey porta avanti la tecnologia con l’acquisizione di Forsta, un leader globale nelle ricerche di mercato, nell’esperienza dei clienti e nell’esperienza dei dipendenti

Forsta, un Leader nel 2021 Gartner® Magic Quadrant™ nella categoria “Voce del cliente”, otterrà scala e investimenti per accelerare ulteriormente l’innovazione dei prodotti

BOSTON & LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Press Ganey, noto leader nell’esperienza pazienti, soci, dipendenti e consumatori nell’ecosistema sanitario, ha annunciato di aver completato la sua acquisizione di Forsta, un fornitore leader globale di tecnologia per ricerche di mercato, esperienza clienti (CX, customer experience) ed esperienza dipendenti (EX, employee experience). La chiusura dell’acquisizione è effettiva dal 26 aprile 2022.

Come leader riconosciuti dal settore, con Press Ganey recentemente selezionata Best in KLAS for Patient Experience Improvement e Forsta nominata Leader nel 2021 Gartner® Magic Quadrant™ per Voce del cliente, le due aziende potenzieranno in maniera significativa il futuro della tecnologia delle ricerche e delle esperienze.

