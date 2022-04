Riassunto: Precisely estende la leadership dell’integrità dei dati con novità nel settore della geolocalizzazione

La verifica degli indirizzi, la geocodifica e l’arricchimento dei dati migliori del settore consentono alle aziende di aumentare la precisione dei dati e creare contesti per decisioni più rapide e sicure

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Precisely, azienda leader globale nell’integrità dei dati, ha annunciato oggi nuove capacità di geolocalizzazione per verificare, pulire e geocodificare dati relativi a indirizzi in sistemi commerciali aziendali come CRM, Billing, ERP, Workforce Management, e altri.

Le ultime novità in materia di geolocalizzazione lanciate da Precisely comprendono un migliore completamento automatico degli indirizzi, sofisticati algoritmi di corrispondenza e nuove opzioni di metadati. La portata globale di queste capacità leader di mercato viene anche ampliata attraverso la disponibilità di Master Location Data nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia e Finlandia – che si aggiungono alla copertura negli Stati Uniti e in Canada.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

