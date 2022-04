Riassunto: PayRetailers acquisisce Paygol del Cile e Pago Digital della Colombia per unificare il mercato dell’e-commerce LATAM da 85 miliardi di dollari

Le acquisizioni rafforzano la posizione di PayRetailers come specialista di pagamenti FinTech leader in America Latina e gli sforzi per semplificare l’e-commerce B2B in tutta la regione





BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–PayRetailers PayRetailers, lo specialista dei pagamenti FinTech leader in LATAM, ha annunciato oggi l’acquisizione di due piattaforme di pagamento online, Paygol in Cile e Pago Digital in Colombia. Le due acquisizioni rafforzano l’ampiezza e la profondità di PayRetailers mentre l’azienda si muove per realizzare il potenziale dei pagamenti e-commerce in America Latina.

Paygol e Pago Digital si adattano perfettamente ai criteri di acquisizione di PayRetailers, fornendo tecnologie innovative e suite di prodotti finanziari, una chiara attenzione al cliente, solide salvaguardie finanziarie (come la conformità PCI) e capacità di pagamento transfrontaliere – insieme a una vasta presenza all’interno dei mercati locali e alla loro comprensione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ryan Carraro



Ryan@milkandhoneypr.com

020 3637 7310