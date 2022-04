Riassunto: OPEX® presenta il nuovo scanner Gemini™ dotato della tecnologia di scansione Right-Speed™

MOORESTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–OPEX® Corporation, da quasi 50 anni leader mondiale nell’automazione di prossima generazione, ha dotato di una tecnologia innovativa e avanzata la sua suite di soluzioni per l’automazione di documenti e posta.





Il nuovo scanner Gemini™ di OPEX per volumi elevati è dotato di “Right-Speed™”, una capacità esclusiva di scansione che consente di acquisire diversi tipi di documenti a velocità diverse e senza cambiare dispositivo, per la massima produttività ed efficienza operativa. Grazie all’impareggiabile tecnologia “Right-Speed” e alla capacità di gestione della carta, alla configurabilità del software, alla scalabilità già pronta per il futuro e alla miglior assistenza della categoria, la soluzione Gemini è ideale per società di servizi, BPO, istituzioni governative, entità fiscali, specialisti della documentazione sanitaria, compagnie assicurative, studi legali e moltissimi altri settori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Colleen Ciak



CCiak@opex.com

+1 856.727.1100, int. 5350



+1 856.912.4952 (cell.)