Riassunto: ONWARD comunicherà i risultati finanziari relativi all’anno 2021 e ospiterà una teleconferenza e un webcast il 26 aprile 2022

L’azienda discuterà i risultati riguardanti il 2021 e le previsioni per il 2022 nel corso di un webcast alle 16:00 CET del 26 aprile 2022

EINDHOVEN, Paesi Bassi e LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), un’azienda medico-tecnologica che crea terapie innovative volte a ripristinare i movimenti del corpo, l’indipendenza e la salute di persone che hanno subito lesioni al midollo spinale, annuncia che il 26 aprile 2022 comunicherà i risultati operativi e finanziari relativi all’anno 2021.

Il 26 aprile 2022, alle 10:00 EST (16:00 CET), Dave Marver, Amministratore delegato e Marko Jansen, Direttore finanziario, ospiteranno una teleconferenza e un webcast per discutere i principali dati finanziari e operativi oltre che per presentare un aggiornamento del business per il primo trimestre 2022.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per richieste di informazioni da parte dei media:



Simon Gentry



media@onwd.com +44 (0) 7884 496 251

Per richieste di informazioni da parte degli investitori:



investors@onwd.com

Per richieste di informazioni da parte delle aziende:



ONWARD – info@onwd.com