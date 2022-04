Riassunto: NTT nominata leader nel Quadrante Magico di Gartner® 2022 per i servizi di rete a livello globale

In cima alla classifica per “Completezza di visione” e “Capacità di esecuzione” nel 2022

NTT è stata riconosciuta un Magic Quadrant Leader per il nono anno consecutivo

Tra i 18 fornitori di servizi di rete, NTT si è classificata al primo posto nel caso di utilizzo di rete globale nel rapporto sulle Capacità critiche di Gartner

TOKYO, GIAPPONE, LONDRA e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–NTT, un fornitore leader mondiale di servizi tecnologici globali, oggi ha annunciato di essere stato nominato Leader nell’ultimo Gartner Magic Quadrant for Network Services, Global, classificandosi al primo posto per entrambe le sue “Completezza di visione” e “Capacità di esecuzione” (“Completeness of Vision” e “Ability to Execute”) tra i 18 fornitori di servizi di rete.

