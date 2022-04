Riassunto: Nexo propone, in collaborazione con Mastercard e DiPocket, la prima carta supportata da un linea di credito in criptovaluta

Nexo si allea con Mastercard e DiPocket per lanciare la prima carta europea in criptovaluta che permette agli utenti di pagare senza dover vendere i propri asset digitali





VILNIUS, Lituania–(BUSINESS WIRE)–Nexo, l’istituto regolamentato leader negli asset digitali, oggi ha ufficialmente lanciato in alcuni mercati europei selezionati la Nexo Card, in assoluto la prima Mastercard con supporto delle criptomonete. Per questa iniziativa Nexo collabora con Mastercard e DiPocket, e offre ai clienti l’accesso a liquidità in criptovaluta in oltre 92 milioni di siti commerciali nel mondo.

La Nexo Card è la prima carta al mondo grazie a cui gli utenti possono effettuare pagamenti senza dover vendere i propri asset digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stella Zlatareva



Team PR di Nexo



pr@nexo.io