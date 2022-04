Riassunto: MYPINPAD e SmartPesa si fondono per diventare il leader globale nell’accettazione dei pagamenti mobili

LONDRA e SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–MYPINPAD, azienda leader globale nell’accettazione dei pagamenti su base mobile e delle soluzioni di autenticazione digitale, e SmartPesa, importante fornitore di pagamenti e soluzioni bancarie per agenzie, hanno stretto un accordo per la fusione delle due società. L’azienda risultante opererà con il marchio MYPINPAD.

I vantaggi per i clienti saranno una scala più ampia, una più ampia gamma di prodotti e la certezza di un supporto continuo, mentre il settore passa al futuro standard Mobile Payments on COTS (MPoC) del PCI Security Standards Council. La fusione posiziona MYPINPAD come il fornitore leader globale sul mercato dell’accettazione dei pagamenti mobili in rapida espansione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

