Riassunto: Michael Krams, M.D., entra in Exscientia come Chief Quantitative Medicine Officer

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) oggi ha annunciato la nomina del Dott. Michael Krams a Responsabile della medicina quantitativa. In questo ruolo di recente creazione, il Dott. Krams guiderà la strategia di sviluppo clinico per il portafoglio di farmaci sperimentali di Exscientia. La piattaforma di scoperta di farmaci di Exscientia utilizza i modelli traslazionali secondo il paziente e la progettazione delle molecole guidate dall’AI per ottimizzare i candidati farmaci per specifiche popolazioni di pazienti. Come parte di questi sforzi, il Dott. Krams guiderà le operazioni per migliorare il disegno dello studio e la selezione dei pazienti nelle sperimentazioni cliniche ottimizzando il successo clinico e il beneficio per i pazienti.

“Vogliamo essere innovativi in clinica come lo siamo stati nella scoperta dei farmaci.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Investitori:



Sara Sherman



investors@exscientia.ai

Media:



Amanda Galgay



media@exscientia.ai