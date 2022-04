Riassunto: Lucid Drone Technologies si affida a T-Mobile per gestire i suoi droni per pulizie commerciali

Il binomio droni-irroratori industriali e connettività IoT può ridurre i rischi e tagliare i costi legati alle pulizie di esterni

La notizia: Lucid Drone Technologies ha scelto T-Mobile quale fornitore esclusivo per la gestione e la connettività IoT per la sua crescente flotta di droni-irroratori industriali destinati all’espletamento di servizi di pulizia commerciali.





Perché è importante: i team addetti alla manutenzione che lavano le finestre esterne ed effettuano le pulizie degli esterni di strutture commerciali sono esposti al rischio di infortunio con conseguenti elevati premi assicurativi e spese per attrezzature. La tecnologia dei droni, abbinata alla rete leader del settore di T-Mobile, ha il potere di aiutare a tutelare la sicurezza di questi operatori e generare risparmi.

A chi interessa: Imprese di gestione e manutenzione di immobili alla ricerca di soluzioni IoT per realizzare vantaggi concreti e migliorare l’esperienza dei clienti.

BELLEVUE, Washington, e CHARLOTTE, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ha annunciato quest’oggi di essere stata scelta da Lucid Drone Technologies quale fornitore esclusivo per la gestione e la connettività IoT per la sua flotta di droni-irroratori industriali.

