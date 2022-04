Riassunto: Loop Energy supera la concorrenza per essere selezionata come fornitore di celle a combustibile di Tevva e aumenta la base clienti europea

VANCOUVER, Columbia Britannica e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Loop Energy™ (TSX: LPEN), uno sviluppatore e produttore di soluzioni di celle a combustibile a idrogeno, annuncia di aver vinto la gara d’appalto per rifornire Tevva Motors Ltd. (“Tevva”), un pioniere britannico dei camion elettrici e a idrogeno, con il suo sistema di celle a combustibile serie T505 (50 kW) per la piattaforma di camion elettrici da 7,5 tonnellate di Tevva. La partnership aumenta la base clienti europea di Loop Energy e offre l’opportunità alle sue celle a combustibile di alimentare numerosi veicoli nei prossimi anni.





La gara d’appalto di Tevva è iniziata con un ordine di una singola unità nel quarto trimestre del 2021 per valutare e testare il sistema di celle a combustibile.

