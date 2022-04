Riassunto: LifeSearch sceglie la soluzione per centri di contatto di Talkdesk

Talkdesk aiuterà il più importante studio di consulenza assicurativa del ramo vita del Regno Unito a trasformare le operazioni dei centri di contatto per offrire ai clienti un’esperienza eccezionale

SAN FRANCISCO e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., leader globale nel settore dell’esperienza del cliente per aziende fortemente orientate alla clientela, è stato scelto da LifeSearch, il maggiore broker assicurativo del ramo vita del Regno Unito, come fornitore di soluzioni per i propri centri di contatto. Un centro di contatto basato sulla tecnologia di Talkdesk diventerà il fulcro della trasformazione digitale completa delle operazioni di LifeSearch, per offrire un’esperienza personale unica a qualsiasi cliente, in ogni momento, ovunque.

Negli ultimi 24 anni, LifeSearch è diventato il principale broker assicurativo del ramo vita del Regno Unito, aiutando le famiglie a proteggere il proprio tenore di vita e a pianificare in modo compassionevole i momenti bui che potrebbe riservare il futuro.

