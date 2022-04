Riassunto: Lenovo si impegna ad assumere 12.000 professionisti R&S e delinea il proprio obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–Oggi, in occasione dell’avvio annuale dell’esercizio fiscale della società, il presidente e amministratore delegato di Lenovo, Yuanqing Yang, ha definito l’ambizioso obiettivo aziendale per il prossimo anno. Il quadro include il rafforzamento del recente impegno per un duplice investimento in ricerca e sviluppo (R&S) e l’annuncio che il Gruppo assumerà 12.000 professionisti R&S in tutto il mondo nei prossimi tre anni, nonché la definizione dell’obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050*. Il maggiore impegno per l’innovazione, sostenuto da politiche ambientali, sociali e di governance, (Environmental, Social and Governance, ESG) si palesa mentre Lenovo continua la propria trasformazione da azienda produttrice di dispositivi a gigante tecnologico globale, in grado di offrire anche servizi e soluzioni.

L’amministratore delegato di Lenovo ha descritto la missione del Gruppo per il prossimo anno, consistente nella creazione di nuovi motori di crescita, nell’investimento in tecnologie nuove ed emergenti, e nell’incessante promozione di miglioramenti sostenibili della redditività.

La ricerca e sviluppo rimangono una priorità cruciale di Lenovo per l’esercizio fiscale 22/23.

