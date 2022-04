Riassunto: La serie di relazioni fondanti “Executive Advisory” dell’Uptime Institute fungerà da guida pratica e strategica definitiva per la sostenibilità delle infrastrutture digitali

Una serie esaustiva di relazioni fungerà da schema di riferimento per i responsabili dei centri dati e i dirigenti esecutivi del segmento IT per l’allestimento e il funzionamento di infrastrutture digitali sostenibili, ma resilienti

Uptime Institute, l'autorità per le infrastrutture digitali globali, ha annunciato oggi l'uscita della nuova serie di relazioni "Executive Advisory" (Consulenza per i dirigenti) intitolata "Digital infrastructure sustainability – a manager's guide" (Sostenibilità delle infrastrutture digitali: una guida per i manager) e la pubblicazione del primo numero, "Creating a sustainability strategy" (Creazione di una strategia di sostenibilità). La nuova serie di relazioni di orientamento rappresenta una risorsa pratica unica utilizzabile da proprietari e operatori per stabilire e implementare una strategia di sostenibilità efficace.

Il lancio di questa esaustiva serie di consigli per i dirigenti, attuato in un momento critico per gli operatori delle infrastrutture digitali, rappresenta l’ultima fase del programma di espansione di lunga data di Uptime per improntare, guidare e supportare gli sforzi di sostenibilità del settore.

