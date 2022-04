Riassunto: La piattaforma IEO Starting Block di Bittrex Global si prepara per il debutto di YellowHeart

VADUZ, Liechtenstein–(BUSINESS WIRE)–Bittrex Global, prestigioso sistema di scambio di attivi digitali, lancia oggi, nella propria piattaforma di offerta di scambio iniziale (initial exchange offering, IEO) Bittrex Global Starting Block, il protocollo YellowHeart, una piattaforma NFT destinata a rivoluzionare i settori della musica e della bigliettazione.

Utilizzando tecnologie blockchain, il protocollo YellowHeart trasformerà le potenzialità della bigliettazione e il modo in cui i biglietti vengono creati, venduti e rivenduti. Attraverso il protocollo, i biglietti verranno ora proposti in forma di token non fungibili (non-fungible token, NFT) e arricchiti con nuove funzionalità abilitate dal token di utilità HRTS (pronunciato come la parola inglese “Hearts”).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sarah Evans



Sevans PR



sarah@sevanspr.com

224-829-8820



Sarah Mawji



Sevans PR



sm@sevanspr.com

Julia Lazniuk



Sevans PR



Julia@sevanspr.com

Clare Kennedy



YellowHeart



pr@yellowheart.io