Riassunto: La AO Arena di ASM Global a Manchester presenta un programma di durata triennale e multimilionario per la reinterpretazione della leggendaria struttura

La AO Arena intraprenderà uno sviluppo in fasi da 63 milioni di dollari volto a elevare ulteriormente lo status della storica struttura per l’intrattenimento dal vivo affinché diventi uno dei ‘bastioni per eccellenza nell’intrattenimento’ in Europa

MANCHESTER, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–ASM Global, il leader mondiale nella produzione di esperienze di intrattenimento, nella gestione di luoghi di incontro e nella ideazione di strategie per eventi, ha annunciato un piano da 63 milioni di dollari che avrà inizio questa estate teso a trasformare la AO Arena a Manchester. Questo piano è destinato a valorizzare drasticamente la posizione di prim’ordine occupata dall’arena in termini di esperienze di intrattenimento dal vivo espandendone le infrastrutture all’avanguardia e innovandone i servizi per gli ospiti al fine di preparare la struttura al futuro.





La AO Arena a Manchester, ubicata nel cuore della città, è una delle arene al coperto più frequentate al mondo.

