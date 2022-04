Riassunto: Kioxia donerà 100 milioni di yen in aiuti umanitari per la popolazione dell’Ucraina

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kioxia Corporation ha annunciato oggi l’intenzione di donare 100 milioni di yen a sostegno dei soccorsi e dell’assistenza umanitaria alle persone coinvolte nel perdurante conflitto in Ucraina. La donazione verrà effettuata attraverso l’UNHCR, l’Agenzia per i rifugiati dell’ONU. Il gruppo Kioxia spera sinceramente che il conflitto possa essere risolto prima possibile e che in Ucraina possano essere ripristinate pace e sicurezza.

Informazioni su Kioxia

Leader mondiale nel campo delle soluzioni di memoria, Kioxia è specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di memorie flash e unità a stato solido (solid-state drives, SSD).

